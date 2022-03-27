Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус оприлюднив відео, як представники ДСНС забирають величезний снаряд, що не вибухнув.

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Рятувальники намагаються якнайшвидше забрати нерозірвані боєприпаси, щоб вони не нашкодили цивільним.

Чернігівські піротехніки ДСНС невтомно працюють, аби в максимально короткі терміни очистити територію міст та районів від залишків нерозірваних боєприпасів, уламків ракет та інших вибухонебезпечних предметів, випущених ворогом, – йдеться в дописі.

Як рятувальники забирали боєприпас у Чернігові: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Чернігів. У місті немає світла, тепла та водопостачання, є проблеми з подачею газу. Лише за минулу добу, 26 березня, рятувальники шість разів знешкоджували боєприпаси, які не вибухнули. А за час війни вони вилучили вже 115 таких предметів.

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