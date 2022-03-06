В Чернигове воздушная тревога
6 марта 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
Тревога в Чернигове, все в укрытие. Это означает, что есть опасность с воздуха.
Людям надо идти из дома в подвал и выключить все возможные коммуникации. По дороге забрать больных, старых или немощных соседей, если они есть.
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Важные вещи, как деньги и документы всегда должны быть наготове. С собой также следует взять воду и еду на первое время. Это на случай, если опасность будет длительной.
О том, что воздушная тревога миновала, оповестит следующий сигнал сирены. Он означает отбой.
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