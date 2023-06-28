В Чернигове военная администрация хочет распоряжаться бюджетом вместо горсовета

Черниговская городская военная администрация пытается отобрать у Черниговского городского совета право утверждать и распоряжаться бюджетом города. Суд первой инстанции принял соответствующее решение, рассматривая дело по обращению Черниговской ГВА к Черниговскому горсовету.

Об этом говорится в статье "Во время войны местная власть не нужна. Сенсационное решение суда" на сайте "Главком".

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В материале рассказывается о судебном деле по иску Черниговской ГВА о признании противоправным и отмене решения мартовской сессии Черниговского городского совета о внесении изменений в бюджет. Истец хотел доказать, что внесение изменений и обеспечение выполнения местного бюджета – это прерогатива военной администрации.

Фемида проанализировала Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", где сказано: органы местного самоуправления в селах, поселках, городах, районах в городах самостоятельно разрабатывают, утверждают и выполняют местные бюджеты. При этом вмешательство государственных органов в бюджетный процесс не допускается, за исключением отдельных случаев. Как раз "отдельные случаи" суд связал с военным положением,

– говорится в публикации.

Как отмечает издание, Фемида признала, что создание военной администрации временно ограничивает реализацию местного самоуправления. В то же время, как констатировал суд, может возникнуть ситуация, при которой местные советы полностью лишатся своих полномочий. Это произойдет тогда, когда Верховная Рада поддержит представление президента о передаче начальнику военной администрации всех полномочий сельского, поселкового, городского совета, его исполнительного комитета, сельского, поселкового, городского головы.

В статье также отмечается, что в Черниговском горсовете считают решение сессии законным. Если суд его отменит, это будет считаться препятствованием реализации конституционных прав территориальной громады Чернигова, отметил представитель горсовета.

Также он привел статистику: за время полномасштабного вторжения Черниговский городской совет провел 14 сессий, на которых принято 197 решений, а также 78 заседаний исполнительного комитета Черниговского городского совета, где принято 885 решений. В частности, на мартовской сессии депутаты Черниговского горсовета согласовали финансирование для городской военной администрации в размере 3 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что 1 февраля 2023 года Львовский апелляционный суд лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность мэра сроком на один год из-за того, что водитель Атрошенко в первые дни широкомасштабного российского вторжения вывез супругу мэра из-под обстрелов, а городской голова остался в городе. Комитет избирателей Украины, движение "Честно", Ассоциация городов Украины и другие общественные организации и эксперты назвали такое решение политическим заказом и наступлением на местное самоуправление.

Также сообщалось, что 30 марта 2023 года, в день сессии, городской совет Чернигова несколько раз "минировали", а депутатов массово вызывали на допросы и в военкоматы, снимали с поезда и задерживали на блокпостах, чтобы сорвать заседание. Однако оно состоялось.