Про це йдеться у статті "Під час війни місцева влада не потрібна. Сенсаційне рішення суду" на сайті "Главком".

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У матеріалі розповідається про судову справу за позовом Чернігівської МВА про визнання протиправним та скасування рішення березневої сесії Чернігівської міської ради щодо внесення змін до бюджету. Позивач прагнув довести, що внесення змін та забезпечення виконання місцевого бюджету – це прерогатива військової адміністрації.

Феміда проаналізувала Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", де сказано: органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. При цьому втручання державних органів у бюджетний процес не допускається, за винятком окремих випадків. Якраз оті "окремі випадки" суд пов'язав із воєнним станом,

– йдеться в публікації.

Як наголошує видання, Феміда визнала, що утворення військової адміністрації тимчасово обмежує реалізацію місцевого самоврядування. Водночас, як констатував суд, може виникнути ситуація, за якої місцеві ради повністю втратять свої повноваження. Це станеться тоді, коли Верховна Рада підтримає подання президента про передачу начальнику військової адміністрації всіх повноважень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови.

У статті також зазначається, що в Чернігівській міськраді вважають рішення сесії законним. Якщо суд його скасує, то це вважатиметься перешкоджанням реалізації конституційних прав територіальної громади Чернігова, зазначив представник міськради.

Також він навів статистику: за час повномасштабного вторгнення Чернігівська міська рада провела 14 сесій, на яких ухвалено 197 рішень, а також 78 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради, де ухвалено 885 рішень. Зокрема, на березневій сесії депутати Чернігівської міськради погодили фінансування для міської військової адміністрації у розмірі 3 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого 2023 року Львівський апеляційний суд позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду мера терміном на один рік через те, що водій Атрошенка в перші дні широкомасштабного російського вторгнення вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Комітет виборців України, рух "Чесно", Асоціація міст України та інші громадські організації та експерти назвали таке рішення політичним замовленням та наступом на місцеве самоврядування.

Також повідомлялося, що 30 березня 2023 року, в день сесії, міську раду Чернігова декілька раз "мінували", а депутатів масово викликали на допити та у військкомати, знімали з потяга та затримували на блокпостах, щоб зірвати засідання. Проте воно відбулося.