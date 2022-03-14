В Чернигове и Полтаве – воздушная тревога
14 марта 2022 , 15:22Читати новину українською
Источник:Черниговская ОВА
В Чернигове и Полтаве сообщили о воздушной опасности. Всех просят пройти в укрытие.
Ранее черниговский мэр Владислав Атрошенко рассказал, что город находится в крайне тяжелой ситуации. Критическая инфраструктура – практически разрушена.
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Черниговцы остались частично без водоснабжения, света и тепла. Над устранением серьезных повреждений, не покладая рук, работают коммунальщики.