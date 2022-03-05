В Чернигове воздушная тревога: немедленно в укрытие
5 марта 2022 , 18:11Читати новину українською
Источник:телеграмм Вячеслава Чауса
В Чернигове раздаются сирены. Это значит, что местным жителям следует перейти в безопасное место.
При необходимости помогите пожилым родственникам или соседям добраться до укрытия. Не оставайтесь на улице.
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Находитесь в укрытии до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги. Выходить из хранилища раньше – опасно.
За несколько минут до объявления тревоги в Чернигове, сирены включили в Киеве, Харькове, Черкассах и Кировоградской области.
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