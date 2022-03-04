В Чернигове воздушная тревога: все в укрытие

В Чернигове объявили о воздушной тревоге. Всех людей призвали немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали ориентировочно в 20:44 4 марта. Людей предупреждают об угрозе атаки с неба.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Чернигове раздаются сирены

Внимание! Чернигов – воздушная тревога. Все в укрытие,

– говорится в сообщении.

Более того, впоследствии воздушную тревогу объявили в Прилуках и Нежине Черниговской области.

Что надо положить в аптечку / инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!