В Чернигове воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Чернигове. Местные должны немедленно отправиться в ближайшее укрытие.

Сирены в Чернигове сработали 1 марта около 11:35. Местные жители должны сохранять спокойствие и позаботиться о своей защите.

На тему На Черниговщину зашли белорусские войска – Суспільне

ЧЕРНИГОВ! В УКРЫТИЕ!

– говорится в сообщении.

Как только вы услышали сирену, следует оперативно выключить газ и свет. Тогда взять с собой "тревожный рюкзак" и уйти в укрытие.

Местные власти призывают всех помочь пожилым людям и инвалидам. Так как им может быть трудно самостоятельно спрятаться.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!