В Чернигове, Житомире и на Кировоградщине объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Сирены, извещающие об опасности авиаударов, завыли 7 марта в 14:54. Также об опасности сообщили жителей Сум.

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Всего 7 марта примерно в 14:50 о воздушной тревоге сообщили в:

Чернигове,

Житомире,

Сумах,

Киеве,

Виннице,

Днепре,

на Кировоградщине.

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и спокойно пойти в ближайшее укрытие.

Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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