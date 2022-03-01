Черниговщина сражается с врагом, – глава ОВА о ситуации в области

Глава ОВА Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в области 1 марта. По его словам, Черниговщина сражается с врагом.

Бои в этот день продолжались в Чернигове, Нежине и общинах по всей области.

К теме В Сумской области враг минирует брошенную технику: уже есть жертвы среди гражданских из-за опрометчивости

Однако глава Черниговской ОВ успокоил, что бойцам поступает оружие, в том числе современные противотанковые комплексы.

Местные власти помогают теробороне и ВСУ с горючим, подвозом пищи и необходимого укрепления блокпостов.

Все больше людей приобщается к помощи ВСУ, ТРО и тем, кто не может позаботиться о себе,

– говорит Вячеслав Чаус.

Какая помощь едет в Черниговскую область:

прибыли грузовики с продовольствием, 2 марта прибудут первые фуры для продуктовых сетей, работают местные хлебозаводы;

направляется гуманитарный груз из Черновцов.

Глава Черниговской ОВ добавил, 1 марта – День памяти жертв Корюковской трагедии.

"Во время Второй мировой войны, 79 лет назад, нацисты сожгли 7-тысячный городок со всеми жителями. Сегодня это ужасное преступление уже в масштабах всей Черниговщины повторяют российские оккупанты", – заявил он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!