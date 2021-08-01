На Черниговщине юная девушка на авто влетела в дом: погибли люди

В селе Мохнатин Новобелоуского ОТГ на Черниговщине водитель 2003 года рождения въехала в жилой дом. В результате аварии погибли 2 мужчин.

Еще две женщины и юный водитель находятся в больнице с травмами. Трагедия случилась вечером 31 августа.

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В аварии на Черниговщине погибли 2 мужчин

В 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мохнатин Новобелоуского ОТГ легковой автомобиль въехал в частный дом,

– говорят полицейские.

На место выехали следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Полицейские выяснили, что:

во время столкновения в автомобиле находилось 5 человек;

за рулем была женщина 2003 года рождения.

Юный водитель врезалась в дом / Фото полиции

В полиции говорят, что, по предварительной информации – "она не справилась с управлением и въехала в частный дом".

Из-за ДТП 3 женщины, находившиеся в авто (включая водителя) получили травмы и находятся в больнице. К сожалению, жизнь двух мужчин не удалось спасти – они умерли от травм.

Полицейские пытаются установить личность одной травмированной женщины и одного погибшего.

В полиции возбудили уголовное дело

Следователь полиции открыл производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких лиц.

Если вину по этой статье докажут, то виновным грозит тюрьма на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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