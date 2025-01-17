Годами травили людей с инвалидностью ради квартир: на Черниговщине полиция задержала преступников

На Черниговщине правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью и переписывали на себя их жилье. После этого они давали хозяевам смертельную дозу яда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Сейчас продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает всех пострадавших от действий преступной группы.

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На Черниговщине мошенники годами травили людей

Правоохранители рассказали, что 44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали людей, которые "находятся в уязвимом состоянии", и склоняли их к совместному употреблению алкоголя. Они регулярно приносили потерпевшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества, в частности метиловый спирт.

Таким образом злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью. Получив соответствующие документы, они добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и поили им владельцев имущества.

При попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом сообщники были задержаны оперативниками при силовой поддержке спецподразделения КОРД,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Во время обысков у фигурантов изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие таблетки, ряд паспортов граждан и документов на имущество – доверенности, завещания, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильных телефонов. Также у задержанных обнаружены винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Правоохранители провели обыски у подозреваемых / Фото: Нацполиция

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.