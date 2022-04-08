На Черниговщине нашли части ракеты "Точка У"

Во время очистки территории в результате авиаударов пиротехники ГСЧС Черниговщины нашли части ракеты "Точка У".

Такую информацию сообщили в телеграм-канале ГСЧС Украины. За неимением крылатых и баллистических ракет комплексов "Искандер" и "Калибр" россияне начали использовать советские оперативно-тактические ракетные комплексы – "Точка У".

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В ГСЧС показали фото находок и рассказали, что так выглядят кассетные элементы от боеприпасов.



Остатки ракеты "Точка У" / Фото ГСЧС Украины

Вчера, 7 апреля, черниговские пиротехники при очистке территории обнаружили части оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка У". Все опасные элементы изъяты для обезвреживания.

В целом только за один день работы в Черниговской области пиротехниками ГСЧС изъято 3 тысячи 213 единиц боеприпасов,

– сообщили в ГСЧС Украины.

Служба просит в случае обнаружения боеприпасов не подходить и не трогать их. А сразу звонить и сообщать о находке на 101 или 102.

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