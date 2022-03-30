На Черниговщине оккупанты лупят из артиллерии и активно привлекают диверсантов
30 марта 2022 , 13:47Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В районе Чернигова оккупанты лупят из артиллерии. К тому же вражеские войска активно привлекают диверсантов.
Оккупанты пытаются развернуть деятельность ДРГ на всем Северском направлении. Об этом сообщили в Генштабе 30 марта.
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Враг, к тому же, продолжает оборудовать свои позиции для обстрелов Черниговщины.
"На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова", – говорится в сообщении.
Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 30 марта: видео