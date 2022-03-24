На Черниговщине оккупанты не уничтожили ни одного военного объекта: только садики и больницы

Руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, какие последствия обстрелов оккупантами в городе.

По его словам, ни одного военного объекта уничтожено не было. Оккупанты обстреливаются больницы, садики, школы, стадионы, библиотеки и жилые дома.

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"Они палят по жилым домам и социальным объектам. Это ужасно. Но делать финансовые оценки масштабов мы будем после победы, потому что прилетает каждые 15 минут. Следственные органы все фиксируют", – добавил Вячеслав Чаус.

Кроме того, отметил, что сегодня Чернигов без электричества и без водо- и теплоснабжения. Частично есть газоснабжение.

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