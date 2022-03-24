За його словами, жодного військового об'єкта знищено не було. Окупанти обстрілюються лікарні, садочки, школи, стадіони, бібліотеки та житлові будинки.

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"Вони гатять по житлових будинках і соціальних об'єктах. Це жахливо. Але робити фінансові оцінки масштабів ми будемо після перемоги, тому що прилітає кожні 15 хвилин. Слідчі органи все фіксують", – додав В'ячеслав Чаус.

Крім того, зазначив, що сьогодні Чернігів без електрики та без водо- і теплопостачання. Частково є газопостачання.

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