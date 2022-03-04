На Черниговщине оккупанты прячутся по городам и селам: из-за этого их сложно уничтожить

Российские оккупанты бомбят Черниговскую область. Наши военные им активно противостоят.

Однако захватчики прячутся в городах и селах. Ведь знают, что наши военные, в отличие от них, не стреляют по мирным людям.

Важно На Черниговщине за сутки погибли 34 человека

К сожалению, враг стоит в населенных пунктах, а там наши Вооруженные силы не бьют,

– отметил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Однако когда россияне сплачиваются в колонны на выходах из сел, наши военные наносят по ним сокрушительные удары. Поэтому российская армия терпит многочисленные потери.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли в Украине 9166 военных. Кроме того, ВСУ активно уничтожают их технику.

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