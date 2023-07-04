Пограничники погибли в понедельник, 3 июля, во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила городской голова Новгорода-Северского Людмила Ткаченко.

Читайте также Пограничники не дали оккупантам проникнуть в тыл защитников возле Марьинки

Что известно о погибших героях

Александр Васильевич Турченко родился т в селе Смяч на Черниговщине 5 июня 1983 года. На службу в ГПСУ он пошел в 2004 году. У него осталась жена и дочь Мария 2010 года рождения.

Александр Турченко / Фото из соцсетей

Михаил Михайлович Карпович родом из Ровненщины. Он родился 18 января 1981 года в селе Смородск Дубровицкого района. Мужчина присоединился к Госпогранслужбе не так давно – в 2022 году. У Михаила тоже остались жена и дочь Виктория 2008 года рождения.



Михаил Карпович / Фото из соцсетей

Третий погибший пограничник был из Кривого Рога. Это Владислав Андреевич Шевченко, которій родился 3 сентября 1997 года. Молодой человек с 18 мая 2021 года находился на срочной службе. У него в Кривом Роге осталась бабушка. Его родители уехали из Украины и сейчас проживают за границей.



Владислав Шевченко / Фото из соцсетей

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Вечная память и слава Героям!

Наши пограничники сдерживают российских оккупантов ценой своих жизней