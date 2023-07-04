Прикордонники загинули на Чернігівщині у понеділок, 3 липня, під час виконання службових обов'язків. Про це повідомила міська голова Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко.

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Що відомо про загиблих героїв

Олександр Васильович Турченко з'явився на світ у селі Смяч, що на Чернігівщині. Він народився 5 червня 1983 року. На службу у ДПСУ він пішов у 2004 році. У нього залишилася дружина та донька Марія 2010 року народження.

Олександр Турченко / Фото з соцмереж.

Михайло Михайлович Карпович родом з Рівненщини. Він народився 18 січня 1981 року в селі Смородськ Дубровицького району. Цей чоловік приєднався до Держприкордонслужби не так давно – у 2022 році. У Михайла теж залишилася дружина та донька. Її звати Вікторія і вона 2008 року народження.



Михайло Карпович / Фото з соцмереж

Останній загиблий прикордонник був з Кривого Рогу. Це Владислав Андрійович Шевченко, що народився 3 вересня 1997 року. Молодий чоловік з 18 травня 2021 року перебував на строковій службі. У нього у Кривому Розі залишилася бабуся. Його батьки виїхали з України та нині проживають за кордоном.



Владислав Шевченко / Фото з соцмереж

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Вічна пам'ять та слава Героям!

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