На Черниговщине произошло землетрясение

В Корюковском районе Черниговской области 7 декабря произошло землетрясение. Главный центр специального контроля зафиксировал толчки на глубине 10 километров.

Специалисты классифицируют землетрясение как едва ощутимое. Магнитуда землетрясения – 3,4. Следовательно, его почувствовали не все местные жители.

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Колебания чувствуют только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,

– сообщает центр спецконтроля.

В случае, если люди ощущают толчки, специалисты просят сообщать об этом по ссылке: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/. Благодаря этому они смогут легче уточнить параметры землетрясения.

Землетрясения в Украине

29 октября подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области. Эпицентр землетрясения расположен в 10 километрах от Надворной.

Также на Прикарпатье 12 октября произошло землетрясение. Магнитуда достигла 2,0 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был в Богородчанском районе, на глубине 5 километров. По классификации землетрясений, он является недостижимым.

В нескольких регионах Украины 23 сентября зафиксировали подземные толчки. Больше всего они были ощутимыми на Тернопольщине, а также Ивано-Франковщине, Хмельницкой и Винницкой областях.

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