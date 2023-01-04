Работал на спецслужбы Беларуси: СБУ задержала предателя на Черниговщине
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине в очередной раз разоблачили агента, который работал на белорусского врага. Его задержали в Черниговской области.
Так, СБУ поймала мужчину, который собирал данные об ВСУ в приграничных районах на севере Украины. Теперь ему грозит лишение свободы.
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В Черниговской области СБУ разоблачила предателя
Предателем оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских мужчин призывного возраста. В результате СБУ задержала злоумышленника.
Как выяснилось, предатель проводил разведку в Черниговской области в пользу спецслужб Беларуси. Он собирал информацию о дислокации и перемещении ВСУ по территории региона. Также злоумышленник докладывал о местах проживания наших военных.
Полученные сведения пытался передать в Россию через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов,
– отметили правоохранители.
В итоге белорусскому агенту сообщили о подозрении по таким статьям:
- О государственной измене,
- о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
- об организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
В Черниговской области разоблачили предателя / фото СБУ
Что нашли у предателя / фото СБУ
СБУ разоблачает предателей Украины
- Коллаборант из Киевщины помогал оккупантам искать людей, которые могли сопротивляться. Предателя задержала СБУ.
- Во Львовской области контрразведка СБУ задержала российского агента. Он собирал разведданные для оккупантов.
- Также СБУ задержала мужчину, который расселял оккупантов в Чернобаевке.