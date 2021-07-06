Мама знала об отношениях: на Черниговщине семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня

На Черниговщине 12-летняя девушка беременна от своего 17-летнего парня. Будущие родители – Наталья и Сергей – живут вместе и ждут рождения ребенка.

Сейчас Наталья находится на 6-м месяце беременности. Сергей признается: планировал стать отцом в 20 лет, но станет в 18.

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Девушка рассказала, что Сергей сам подошел к ней, когда она вышла на улицу, чтобы зайти в сеть.

Я сначала застеснялась, покраснела, как свекла была красная. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему,

– делится Наталья.

По словам Сергея, все произошло, когда родители Натальи пошли протапливать другой дом.

"Остались мы в одном доме. Дед с бабкой в одной комнате спали, мы – в другой, но на разных кроватях. Как-то это случилось, что я прилег к ней", – рассказал юноша.

Мама девочки все знала

Мама Натали знала об отношениях несовершеннолетней дочери со старшим юношей. По словам женщины, Наталья угрожала, что нанесет себе вред, если Сергей уйдет.

Что говорят в полиции

Зимой Наталья часто плохо себя чувствовала. В школе ей посоветовали обратиться к врачу. Медики диагностировали у девушки 10,5 недель беременности.

Пресс-секретарь Нацполиции области Наталья Слабеняк рассказала, что тогда к Сергею приехала полиция. Правоохранителям сообщили об инциденте медики.

Сергей заявил, что якобы не знал о наказании, предусмотренном за секс с несовершеннолетней.

Правоохранители также сообщили, что семья Натальи уже несколько лет находится на учете у социальных служб.

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