Черниговщину атаковали 2 боевых самолета: под завалами промышленного здания – люди

Российские оккупанты вечером 8 февраля атаковали Черниговщину боевыми самолетами. Мирные жители оказались под завалами.

Последствия попадания авиаракет в промышленное здание в районе Семеновки опубликовали в оперативном командовании "Север".

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Оккупанты атаковали Черниговщину

Российская армия обстреляла из авиации пограничный населенный пункт в Черниговской области.

Около 15:45 наблюдали 2 реактивных самолета, которые произвели пуск 2 ракет по территории Украины, в район населенного пункта Семеновка. Информация о потерях среди местного населения и разрушения уточняется,

– сообщили в ОК "Север".

В результате вражеской атаки пострадали. Двое раненых гражданских доставили в медицинские учреждения. По предварительной информации, еще трое остаются под завалами. На месте работают спасатели.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус также рассказал, что в Семеновской общине произошел авиационный прилет. Российские оккупанты использовали 2 ракеты типа "воздух-земля".

"Информация о жертвах и разрушениях уточняются. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - подчеркнул глава ОВА.