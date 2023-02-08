Наслідки влучання авіаракет в промислову будівлю в районі Семенівки опублікували в оперативному командуванні "Північ".

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Окупанти атакували Чернігівщину

Російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

Близько 15:45 спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район населеного пункту Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється,

– повідомили в ОК "Північ".

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. За попередньою інформацією, ще троє залишаються під завалами. На місці працюють рятувальники.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус також розповів, що в Семенівській громаді стався авіаційний приліт. Російські окупанти використали 2 ракети типу "повітря-земля".

"Інформація про жертви та руйнування уточнюються. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – наголосив голова ОВА.