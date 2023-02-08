Саме за його скеруванням у березні 2022 року російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" один з районів столиці. Унаслідок атаки двоє людей загинули, а ще четверо – зазнали поранень.

Того ж місяця співробітники СБУ затримали колаборанта за місцем його проживання. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Киянин допомагав окупантам

За даними слідства, злочинцем виявився мешканець Святошинського району Києва, який підтримав збройну агресію Росії. Щоб допомогти окупантам, він створив публічний телеграм-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури.

Серед активних його користувачів були учасники окупаційних угруповань Росії, які використовували ці відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці. Окрім того, зловмисник закликав через соцмережі до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Під час обшуків у квартирі киянина правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об'єктів. На підставі зібраних доказів суд визнав поплічника окупантів винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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СБУ затримала двох російських агентів

СБУ нещодавно також затримала двох російських агентів, які за вказівкою ворога збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Окрім того, вони передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів Укрзалізниці та енергогенерувальних підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах,

– зазначили в СБУ.

На щастя, втілити плани поплічникам загарбників не вдалося. Співробітники СБУ встановили їхнє місце перебування та затримали на спробі передачі розвідданих ворогу: