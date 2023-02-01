В оперативному командуванні "Північ" повідомляють, що з 14:50 до 15:30 в селі Студенок Сумської області зафіксували 17 прильотів. Обстріл здійснювали з мінометів 120 мм.

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Міна прилетіла в підвал будинку

Як зазначають, внаслідок обстрілу Студенок постраждалих немає.

У цей день з 15:10 до 15:40 зафіксували 14 прильотів з міномета 120 мм в районі села Єліне в Чернігівській області.

Внаслідок потрапляння міни в підвал приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один – отримав поранення, його доправили до лікувального закладу.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять!

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