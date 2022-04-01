Черниговские партизаны "по-братски" встретили российскую бронетехнику

Против российских захватчиков борются не только украинские военные – свою землю самоотверженно защищают и гражданские. В сети появилось видео точной работы черниговских партизан.

Партизанские отряды Черниговщины открыли охоту на врага. Своими точными действиями они "гостеприимно" провели колонну российской бронетехники, которая, судя по всему, уже отступала.

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Как ранее отмечал глава украинской разведки Кирилл Буданов, наступление полноценной весны станет переломным моментом в войне. Ведь когда все зазеленеет вокруг, в тылу россиян начнут активно действовать наши партизанские отряды.

В конце концов, кому как не местным жителям знать, где лучше бить оккупантов.

Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу,

– отметили в оперативном командовании "Север".

Точная работа черниговских партизан: смотрите видео

По последним данным, российская армия отчасти отступает на Черниговщине. Однако радоваться рано: глава ОВА Вячеслав Чаус акцентирует, что мотивы оккупантов известны разве что им. Вероятно, они просто перегруппировывают свои силы.

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