Остановили электричку посреди поля: в Черниговской области эвакуировали пассажиров из-за дронов
- Электропоезд Киев – Славутич остановили в Черниговской области из-за угрозы ударов, высадив около 100 пассажиров в поле.
- Воздушная тревога в Черниговской области длилась более 11 часов, и после ее отбоя электричка, вероятно, продолжила свой маршрут.
Электропоезд Укрзализныци сообщением Киев – Славутич остановили посреди движения в Черниговской области из-за опасности ударов. Из электрички вывели всех пассажиров.
Об этом пишет "Украинская правда".
Что известно об остановке электрички в Черниговской области?
Корреспондент УП рассказала, что поезд остановили недалеко от Нежина во время воздушной тревоги в связи с объявлением повышенной опасности. Всех пассажиров высадили в поле, где остановили поезд.
Всего из электрички высадили около 100 человек. Примечательно, что тревога в Черниговской области продолжалась более 11 часов.
В Черниговской области из электрички эвакуировали пассажиров из-за угрозы дронов / Фото УП
Отбой тревоги дали в 12:31. Вероятно, после этого электричка отправилась дальше по своему маршруту.
Где еще эвакуировали пассажиров из поезда недавно?
Пассажиров поезда Киев – Кривой Рог 29 марта ночью трижды эвакуировали из-за угрозы атаки "Шахедов". По данным очевидцев, во время одной из эвакуаций над людьми пролетел вражеский "Шахед" и дрон-перехватчик.
На фоне роста угроз для железнодорожной инфраструктуры в Украине ужесточили правила безопасности для пассажиров. После получения сигнала от проводника о повышенной опасности пассажирам рекомендуют немедленно подготовиться к возможной эвакуации из вагонов.