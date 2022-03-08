В Черниговской области 6 человек взорвались на мине: Денисова рассказала детали трагедии

В Черниговской области 7 марта автомобиль попал на противопехотную мину. Перед тем оккупанты замаскировали ее соломой и мусором.

Преступление против человечности

Трагедия произошла на киевской трассе вблизи села Колычевка. Детали об этом рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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В автомобиле находились 3 взрослых и 3 детей. Все взрослые погибли на месте, детей с травмами разной степени тяжести доставили в больницы.

Противопехотные мины, размещенные войсками России в Черниговской области, запрещены для применения в соответствии с Конвенцией о запрете применения противопехотных мин. Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности.

– подчеркнула Денисова.

Она призвала международных партнеров остановить государство-террориста всеми доступными и возможными способами.

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