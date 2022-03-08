Злочин проти людяності

Трагедія трапилася на київській трасі поблизу села Количівка. Деталі про це розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

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В автомобілі перебували 3 дорослих та 3 дітей. Усі дорослі загинули на місці, дітей травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень.

Протипіхотні міни, розміщені військами Росії на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності,

– наголосила Денісова.

Вона закликала міжнародних партнерів зупинити державу-терориста усіма доступними і можливими шляхами.

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