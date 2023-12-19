Мальчикам было всего 3 и 4 года: в Черниговской области при пожаре погибла мать с детьми

Утром в Черниговской области произошел пожар в частном доме. К сожалению, погибла женщина вместе с двумя детьми.

Трагедия произошла 19 декабря около 10:25 в селе Гмырянка Ичнянского территориального общества Черниговщины. Причину пожара установят правоохранители, устанавливающие все детали инцидента.

Смотрите также Очевидцы сообщили о взрыве и пожаре: в центре Тернополя горел "Дом правосудия"

На Черниговщине в пожаре погибла мать с двумя детьми

Спасатели Прилукского района около 10:25 получили сообщение о пожаре в селе Гмырянка. Сотрудники ГСЧС сразу же выехали на место возгорания. Около 11:02 пожар удалось локализовать, а уже через 30 минут – его окончательно ликвидировали.

Когда спасатели обуздали огонь, то обнаружили в частном доме тела погибших. Во время пожара погибли 23-летняя мать и ее двое сыновей – 2019 и 2020 годов рождения.

В полиции Черниговской области сообщили, что устанавливают причины и обстоятельства пожара, приведшего к гибели людей. Предварительно известно, что возгорание произошло внутри дома.

На Черниговщине горел частный дом – больше в галерее

Также правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины – о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

Пожары в Украине: последние новости