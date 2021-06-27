Осиротели 2 детей: в Черниговской области в огне погибли молодые супруги
27 июня 2021 , 13:57Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области
Вблизи Прилук на Черниговщине жертвами пожара 26 июня стали молодые супруги. Сиротами остались 2 детей.
Трагедия произошла в селе Рудовка Сухополовянской территориальной общины. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило спасателям в 22:33.
Заметьте Клубы черного дыма видны за километры: на Харьковщине масштабный пожар на рынке – видео
Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя охватило весь дом, а крыша провалилась внутрь здания. Локализовать пожар удалось в 23:20, а ликвидировать – в 1:05.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электросети.
Спасатели призвали украинцев придерживаться правил пожарной безопасности и следить за работой электрической сети.
Дети гостили у родственников
- Разбирая конструкции дома, спасатели обнаружили на кухне тела 2 хозяев 1994 по 1997 годов рождения.
- У погибших супругов осталось 2 маленьких детей. В день трагедии дети гостили у родственников.
Пожары в Украине: последние новости
- В Белой Церкви Киевской области 26 июня спасатели более 5 часов тушили помещения стоматологии.
- В Тернополе 24 июня вспыхнул ресторан "Круговорот". Причиной пожара стало возгорание проводки.