В Черниговской области в пожаре погибли трое детей

На Черниговщине 18 января случился пожар в частном жилом доме. В результате инцидента погибли 4 четыре человека, из которых трое – дети.

Трагедия произошла около 16:45 часов в селе Браница Нежинского района. На телефон Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщение о возгорании поступило в 18:35 часов.

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В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 года рождения),

– отметили спасатели.

В ГСЧС указали, что в 17:25 пламя удалось локализовать на площади 56 квадратных метров. К тушению привлекали 16 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 12 человек и 3 единицы техники.

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