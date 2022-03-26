В Черниговской области военные уничтожили вражеский БТР

26 марта 2022 , 10:25
Читати новину українською

Источник:

Сухопутные войска ВСУ

ВСУ уничтожили еще один вражеский БТР. Событие произошло на Черниговщине.

Украинские защитники уничтожили БТР модели "82А". В сети было опубликовано фото разрушенной техники 26 марта.

Обратите внимание Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля: видео

Уничтожен рашистский БТР-82А на Черниговщине,
– говорится в сообщении.

БТР-82 – весомая потеря для оккупантов. А ведь эта модель является глубокой модернизацией бронетранспортера БТР-80.

Бронетранспортер имеет новую башню с автоматической пушкой 30 миллиметров.

Уничтоженный вражеский БТР / Фото Сухопутных войск ВСУ

ВСУ разрушили БТР в Черниговской области / Фото Сухопутных войск ВСУ

Обратите внимание – Россия упала в рейтинге армий мира, а Украина поднялась: видео

 

Автор: Марта Кушка