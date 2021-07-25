В Черниговской области вспыхнул пожар на пшеничном поле. В результате возгорания жертв и пострадавших нет.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что информация об огне на открытой местности поступила 25 июля около 16:15.

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Вблизи села Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Луч" возник пожар пшеницы на корне,

– говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что пожар на площади 55 гектаров удалось локализовать в 17:55.

Полностью ликвидировали возгорание в 19:13, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли 13 человек и 4 единицы техники, от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.

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