У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що інформація про вогонь на відкритій місцевості надійшла 25 липня близько 16:15.

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Поблизу села Хомине Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь" виникла пожежа пшениці на корені,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що пожежу на площі 55 гектарів вдалося локалізувати о 17:55.

Повністю ліквідували загоряння о 19:13, жертв і постраждали немає.

До гасіння залучили 13 осіб та 4 одиниці техніки – від ДСНС 8 осіб та 2 одиниці техніки.

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