В Чернобыевском аэропорту многочисленные пожары и взрывы, – херсонский активист
Украинские защитники продвигаются по Херсонщине. Местные жители сообщают о взрывах в области и пожаре в Чернобаевке.
Об этом для 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что местные публикуют видео с пожарами и взрывами.
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"Действительно из Херсона люди видят большой пожар и слышат детонации. Есть зафиксированные попадания в Чернобаевский аэропорт. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку, северо-западнее Херсона. Из всех локации, которые публикуют херсонцы, можно определить, что именно многочисленные пожары и взрывы в Чернобыевском аэропорту", – сказал Молчанов.
Какие причины пожаров
По словам активиста, горят административные здания аэропорта, зал ожидания, где оккупанты хранили оружие. Есть огонь вдоль взлетно-посадочной полосы.
Херсон в последние дни охватывают пожары. Отчасти это связано с деятельностью ВСУ. Частично – с деятельностью самих кафиров, которые к западу от Херсона устроили себе учебный полигон и пытаются хоть как-то тренировать мобилизованных, не видевших в своей жизни автомат,
– отметил Молчанов.
Он объяснил, что именно такие учения часто ведут к пожарам на полях. Из-за этого появились неправдивые слухи, что бои продолжаются под Херсоном, в километре от города.
"Пока нет объективной информации о попадании в самом Херсоне. Пожары и детонации, которые пол дня происходят за городом, но из-за плохой видимости люди думают, что это в Херсоне", - отметил Молчанов.
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Жителям Чернобаевки не до смеха
По словам Молчанова, никто не понимает, почему оккупанты так упорно размещают свои боекомплекты в Чернобаевке. Он сказал, что туда может достать даже украинская ствольная артиллерия.
"Похоже, что достала, поэтому я даже не знаю праздновать ли очередную Чернобаевку. Хотя чернобаевцам, жителям поселок Камышаны, Геологов и Зимовщика (населенные пункты, прилегающие к аэропорту) им, конечно, не до смеха, потому что все это разлетается, выбивает окна и пробивает крыши. Люди порой возмущаются из-за радостных эмоций остальных украинцев, потому что в условиях оккупации они даже не могут никуда убежать", – рассказал активист.