Угроза бактериального заражения: в Чернобаевке массовый мор птиц из-за агрессии России

В Чернобаевке начался массовый мор птиц из-за агрессии России. Погибли миллионы кур из фермы.

Прокуратура зафиксировала очередные последствия вооруженной агрессии России против Украины.

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Что случилось

По данным следствия, в марте 2022 года в результате массового обстрела армией России населенных пунктов Херсонщины, без электроснабжения осталась одна из крупнейших и современных местных птицефабрик.

К началу полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 млн. птиц. Однако из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, и погибло подавляющее большинство кур.

Учитывая, что в результате действий представителей страны-агрессора могло произойти бактериальное заражение значительной территории, правоохранители провели на предприятии следственные действия. Во время осмотра на территории птицефабрики обнаружили место захоронения погибшей птицы – котлован глубиной около 3 метров площадью 1 880 квадратных метров.

Кроме того, часть погибших кур нашли в птичниках.

Прокуратура проводит расследование по фактору экоцида.

При осмотре специалисты отобрали образцы для выяснения влияния этого события на окружающую среду. В настоящее время прокуратура инициировала проведение необходимых исследований.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по факту экоцида (статья 441 УК Украины),

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.