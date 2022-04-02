Об этом вечером 1 апреля уже традиционно сообщил Алексей Арестович, советник главы ОП. Вспомнил о Чернобаевке и руководитель Николаевской ОВА – Виталий Ким.

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Чернобаевка снова и снова радует украинцев

Ким еще в 20:40 лаконично написал в своем телеграм-канале: "С 1 апреля. Чернобаевка". Похоже, так он обращает внимание на то, что очередная неудача врага символически пришлась на День дурака.

Впоследствии об успехах наших защитников в Херсонской области рассказал и Арестович. Еще недавно он сообщал о 12-м ударе по Чернобаевке, а уже к вечеру 1 апреля украинские военные совершили еще и 13-й и 14-й.

Почему оккупанты дальше лезут в Чернобаевку

Как ранее объяснял в фейсбуке Александр Леменов, российские оккупанты не просто так постоянно сажают свою технику в Чернобаевке. Он утверждает, что у них просто нет другого выхода.

Мол, на тамошнем аэродроме врагу удобно сажать самолеты. Просто "сесть в степи" – не вариант, ведь пыль будет забивать двигатели. Если еще будет дождь – есть угроза, что транспорт просядет в грунт.

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