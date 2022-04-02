Про це ввечері 1 квітня вже традиційно повідомив Олексій Арестович, радник глави ОП. Згадав про Чорнобаївку й очільник Миколаївської ОВА – Віталій Кім.

Читайте також "Це місце прокляте": народний "Netflix" зняв трейлер про Чорнобаївку – курйозне відео

Чорнобаївка знову і знову тішить українців

Кім ще о 20:40 лаконічно написав у своєму телеграм-каналі: "З 1 квітня. Чорнобаївка". Схоже, так він звертає увагу на те, що чергова невдача ворога символічно припала на День дурня.

Згодом про успіхи наших захисників на Херсонщині розповів й Арестович. Ще недавно він повідомляв про 12-й удар по Чорнобаївці, а вже до вечора 1 квітня українські військові здійснили ще й 13-й і 14-й.

Чому окупанти далі лізуть у Чорнобаївку

Як раніше пояснював у фейсбуці Олександр Лємєнов, російські окупанти не просто так постійно садять свою техніку в Чорнобаївці. Він стверджує, що у них наразі просто немає іншого виходу.

Мовляв, на тамтешньому аеродромі ворогу зручно садити літаки. Просто "сісти у степу" – не варіант, адже пил забиватиме двигуни. Якщо ще й дощитиме – є загроза, що транспорт просяде у ґрунт.

Російські пропагандисти осоромилися через Чорнобаївку: дивіться відео