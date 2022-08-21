Взрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили склад и технику оккупантов

Снова на повестку дня возвращается Чернобаевка Херсонской области. Мощные взрывы прозвучали вечером 20 августа.

Об этом рассказал 21 августа депутат Херсонского областного совета и военный Сергей Хлань. По его словам, возле Чернобаевки уничтожен склад боеприпасов.

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"Уничтожили военную технику. Были не такие мощные взрывы как раньше, поскольку когда-то оккупанты использовали Чернобаевку как логистический хаб для хранения боеприпасов. Однако в последнее время, когда наша артиллерия систематически начала отрабатывать, оккупанты меньше накапливали оружия", – сказал Хлань.

Еще одна горячая точка в Херсонской области

Нардеп отметил, что оккупанты в Херсонской области создают полевые склады. Однако украинским защитникам удается их уничтожать.

Вчера была Чернобаевка, позавчера Новая Каховка, которая сейчас является логистическим центром оккупантов. Это своеобразная "новая Чернобаевка",

– рассказал Хлань.

Поставка оружия

россияне пытаются поставлять оружие на правый берег Херсона. Они с интервалами перевозят вооружение по поврежденному Антоновскому мосту. Об этом рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что по мосту едут бензовозы и крытые грузовики.

"По Каховскому мосту, то есть по плотине, едут стабильно группами", – сказал Молчанов.

Активист добавил, что гражданским не разрешают передвигаться по переправам. Следовательно, херсонцы не могут оценить повреждение Антоновского моста.

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