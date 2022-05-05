Чернобаевский голова в тяжелом состоянии в больнице после обыска россиян: его заместитель в плену

В доме сельского головы Чернобаевки Игоря Дударя оккупанты провели обыски. Россияне повредили имущество и вероятно нанесли телесные повреждения мужчине. Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей ведется надзор российскими солдатами.

В частности, наемники Кремля похитили заместителя сельского головы Родионова Евгения. Такую информацию сообщили на странице Чернобаевского сельского совета в фейсбуке.

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Оккупация помещения Чернобаевского сельского совета

По предварительным данным, 2 мая в 7 часов утра российские военные с оружием захватили помещение Чернобаевского сельского совета. Москальская орда сорвала Государственное Знамя Украины и вывесила свой позорный триколор, взломала замки в служебных кабинетах и сейфах. Также московиты провели обыск помещения сельсовета. Работники органа местного самоуправления не допускаются к рабочим местам.

Заместителя сельского головы взяли в плен

В тот же день оккупанты задержали заместителя сельского головы Родионова Евгения. После допроса мужчину похитили. Информация о месте его пребывания отсутствует.

Сельский голова Чернобаевки в тяжелом состоянии после обысков россиянами

Российские военные ворвались с вооружением в жилище чернобаевского сельского головы Дударя Игоря. Во время обысков было повреждено имущество мужчины. На странице Чернобаевского сельского совета сообщили, что со 2 мая Дударь находится в тяжелом состоянии в больнице. Отмечается, что за больницей ведется надзор российскими солдатами.

Из-за отсутствия на территории общины мобильной связи и Интернета с 30 апреля по 4 мая не было возможности осветить достоверную информацию о возникшей ситуации,

– написали в фейсбуке.

Ранее министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время общения с журналистами в Запорожье рассказывала, что российские захватчики в Херсонской области захватили в плен председателя Чернобаевского сельского совета Игоря Дудара. Она подчеркнула, что сейчас украинские власти делают все возможное для возвращения похищенных чиновников.

Работники сельсовета верны своей присяге

В Чернобаевском сельском совете подчеркнули, что работники сельсовета остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления. Также отмечается, что в соответствии с этой присягой они продолжают верно служить общине и народу Украины, неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, способствовать воплощению их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан, добросовестно выполнять свои должностные обязанности.

МЫ УКРАИНЦЫ! Чернобаевка – это Украина! Все будет Украина! Да, есть и будет!

– отметили на странице.

Какая ситуация в Чернобаевке Херсонской области:

2 мая украинские военные в очередной раз красиво "поприветствовали" российских оккупантов в Чернобаевке. Это уже 18 раз украинские воины разбивают врага в легендарном месте Чернобаевка.

19 апреля в Чернобаевке Херсонской области в результате ночных боевых действий повредили 11 жилых домов. К счастью, никто из жителей не получил ранений.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал истории, которые распространяют между собой оккупанты. В частности, о том, что происходит с теми, кто "воевал" в Чернобаевке, Чернобыле и Конотопе.

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