"Чернобаевский треугольник": Арестович сообщил о двенадцатом уничтожении оккупантов
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Российские оккупанты продолжают активную утилизацию своих сил в Чернобаевке. Украинские силы уже в 12-й раз разбили оккупантов.
Российские оккупанты довольно своеобразно понимают сентенцию "повторение – мать учения". Невозможно понять, что они хотят изучить, если Чернобыевка гарантированно становится для них последним жизненным уроком.
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Чернобаевка 12:0 Оккупанты
Советник Офиса Президента Алексей Арестович порадовал украинцев уже привычным сюрпризом, который никогда не надоест.
Приятный, хоть и закономерный сюрприз – Чернобаевка – 12, случилась и продолжает происходить прямо сейчас,
– написал Арестович.
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