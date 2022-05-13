Чернобаевское "чистилище": ВСУ поразили вражеские позиции 25 раз

Село Чернобаевка в Херсонской области уже стало легендарным среди украинцев. Ведь именно на местном аэродроме ВСУ постоянно уничтожают технику россиян.

Как сообщает оперативное командование "Юг", у россиян нет шансов в этом направлении. Там они не могут продвигаться дальше, чтобы выполнять свои подлые планы по захвату нашего государства.

По теме Уже 19 раз: ВСУ мощно ударили по российской технике и складам в Чернобаевке

Чернобаевское "чистилище"

Так как Вооруженные Силы Украины постоянно бьют по аэродрому в Чернобаевке, россияне не могут активизировать свои наступательные действия.

Также из телефонных разговоров, которые публикует Служба безопасности Украины, они рассказывают родным едва ли не легенды о так называемом чернобаевском "чистилище". Ужасаясь действиями и разгромами от ВСУ, они сами уже боятся туда заезжать.

Наши мужественные защитники решили, что нужно эту легенду поддерживать. Поэтому украинские ракетно-артиллерийские подразделения только в эту ночь поразили вражеские позиции 25 раз. Какие потери понес из-за этого враг, на данный момент уточняют.

Ситуация на Юге

Также в оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в этом направлении в целом. Ведь ночью российские оккупанты подло обстреляли Николаевщину.

Как всегда, пострадали объекты инфраструктуры: офис, детский сад, больница, школа, спорткомплекс и другие. Украинские военные в очередной раз отмечают очевидные вещи: все эти здания не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре. Теперь же они уничтожены, или и разрушены из-за обстрелов врага.

Ситуацию в Одесской области называют контролируемой и постоянной. До сих пор есть угроза ракетных обстрелов из Черного моря. Также наши военные следят за тем, почему россияне так активны на украинском острове Змеиный. Что касается непризнанного Приднестровья, то там Россия творит свои подлые провокации снова.

Новые "Чернобаевки" в Украине

Всем известно, как легендарно ВСУ сражаются за свою землю. Поэтому россиян так героически разбивают еще в нескольких местах на фронте, а все потому, что те не умеют воевать. Новой Чернобаевкой называют поселок Белогоровка в Луганской области. Там российские захватчики пытаются обустроить понтонную переправу через реку Северский Донец. Делают это постоянно в одном и том же месте, потому их все время бьют.

Еще одной Чернобаевкой называют остров Змеиный. Ситуация похожа. Там украинские военные постоянно бьют по катерам и судам Черноморского флота. Но те продолжают подплывать снова и снова, на то надеясь.

Также было известно, что на Херсонском направлении может появиться еще одна Чернобаевка. Военные ВСУ там постоянно проводят аэроразведку и затем точными ударами ликвидируют боеприпасы и даже высшее командное руководство России.

В чем секрет Чернобаевских ураганов: смотрите видео