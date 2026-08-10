Подробнее об этом сообщил Der Spiegel.

Что происходит в Чернобыльской зоне?

По данным издания, в этом районе Киевской области каждые несколько километров оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Также с помощью техники в песчаном грунте роют траншеи и ямы, а землю используют для создания насыпей на перекрестках дорог. Под ними обустраивают оборонительные галереи. Для их строительства используют древесину из местных сосновых лесов.

Особое внимание уделяют защите от беспилотников. Вдоль дорог устанавливают металлические столбы и натягивают между ними пластиковые сетки. Такие антидроновые сетки уже известны, в частности на Донбассе, потому что должны препятствовать полетам БПЛА и заставлять их запутываться в конструкциях.

К тому же аналитики обратили внимание на географическую близость Чернобыльской зоны к Беларуси. Расстояние до страны-союзника России составляет около 15 километров. Следовательно, в случае изменений территория может оказаться в зоне досягаемости FPV-дронов.

Отдельным вопросом остается защитное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Оно подверглось атаке российского беспилотника, но украинские специалисты заделали поврежденную металлическую оболочку.

В материале напомнили, что защитную конструкцию установили в 2016 году, чтобы предотвратить утечку радиоактивных частиц. Она была рассчитана примерно на 100 лет эксплуатации. Однако в результате российской атаки в феврале 2025 года внутри оболочки возник тлеющий пожар, который уничтожил ее внутреннюю мембрану. Поэтому сооружение уже не функционирует так, как планировалось.

Напомним, ранее СМИ создали интерактивную карту, на которой показали 150 военных объектов на территории Беларуси, которые потенциально могут представлять угрозу для Украины. Различные объекты инфраструктуры могут быть использованы для размещения дополнительных войск России и Беларуси или ракетных комплексов.