Детальніше про це повідомив Der Spiegel.

Що відбувається в Чорнобильській зоні?

За даними видання, у цьому районі на Київщині кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти.

Також за допомогою техніки у піщаному ґрунті риють траншеї та ями, а землю використовують для створення насипів на перехрестях доріг. Під ними облаштовують оборонні галереї. Для їхнього будівництва використовують деревину з місцевих соснових лісів.

Окрему увагу приділяють захисту від безпілотників. Уздовж доріг встановлюють металеві стовпи та натягують між ними пластикові сітки. Такі антидронові сітки вже відомі, зокрема на Донбасі, тим, що мають перешкоджати польотам БпЛА та змушувати їх заплутуватися в конструкціях.

До того ж аналітики звернули увагу на географічну близькість Чорнобильської зони до Білорусі. Відстань до країни-союзника Росії становить близько 15 кілометрів. Отже, у разі змін територія може опинитися в зоні досяжності FPV-дронів.

Окремим питанням залишається захисна споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Вона була атакована російським безпілотником, але українські фахівці залатали пошкоджену металеву оболонку.

У матеріалі нагадали, що захисну конструкцію встановили у 2016 році, аби запобігти витоку радіоактивних частинок. Вона була розрахована приблизно на 100 років експлуатації. Проте внаслідок російської атаки у лютому 2025 року всередині оболонки виникла тліюча пожежа, яка знищила її внутрішню мембрану. Тому споруда вже не функціонує так, як планувалось.

Нагадаємо, раніше медіа створили інтерактивну мапу, на якій показали 150 військових об'єктів на території Білорусі, які потенційно можуть становити загрозу для України. Різну інфраструктуру можуть використати для розміщення додаткових військ Росії та Білорусі, чи ракетних комплексів.