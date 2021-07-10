В Чернобыле случайно обнаружили "глаз Полесья": удивительные фото
Источник:Чернобыльский заповедник
В заповеднике в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили озеро почти идеальной формы. Ранее оно было прудом у полесского села
Что известно об удивительном озеро
Озеро нашли на участке, который ранее не исследовали. Об этом 10 июля заявили в Чернобыльском биосферном радиационно-экологическом заповеднике.
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Исследователи заметили водоем недавно – во время облета прошлогодних пожарищ. Когда-то искусственный пруд имел форму неправильного трапеции, куда входили и выходили каналы.
После отселения людей водные объекты не исчезли, а перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной,
– рассказали в заповеднике.
Ученые уже назвали озеро "глазом Полесья". Так как по форме оно напоминает человеческий глаз.
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