В Чернобыле случайно обнаружили "глаз Полесья": удивительные фото

В заповеднике в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили озеро почти идеальной формы. Ранее оно было прудом у полесского села

Что известно об удивительном озеро

Озеро нашли на участке, который ранее не исследовали. Об этом 10 июля заявили в Чернобыльском биосферном радиационно-экологическом заповеднике.

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Исследователи заметили водоем недавно – во время облета прошлогодних пожарищ. Когда-то искусственный пруд имел форму неправильного трапеции, куда входили и выходили каналы.

После отселения людей водные объекты не исчезли, а перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной,

– рассказали в заповеднике.

Ученые уже назвали озеро "глазом Полесья". Так как по форме оно напоминает человеческий глаз.

Ранее в Чернобыльский заповедник вернулись птицы-призраки , по-другому – козодои. Они активны ночью, поэтому их появление или исчезновение всегда неожиданность. Интересно, что самки козодоя, чтобы отвлечь внимание от своего гнезда с яйцами, могут притворяться ранеными.

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