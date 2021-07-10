Що відомо про дивовижне озеро

Озеро знайшли на ділянці, яку раніше ще не досліджували. Про це 10 липня заявили у Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному заповіднику.

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Дослідники помітили водойму нещодавно – під час обльоту торішніх згарищ. Колись штучний ставок мав форму неправильної трапеції, куди входили й виходили канали.

Після відселення людей водні об'єкти не зникли, а перейшли в інший стан рівноваги. Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною,

– розповіли у заповіднику.

Науковці вже назвали озеро "оком Полісся". Адже за формою воно нагадує людське око.

Зверніть увагу! Раніше у Чорнобильський заповідник повернулися птахи-привиди, по-іншому – дрімлюги. Вони активні вночі, тому їхня поява або ж зникнення завжди є несподіванкою. Цікаво, що самиці дрімлюги, аби відвернути увагу від свого гнізда з яйцями, можуть прикидатись пораненими.

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