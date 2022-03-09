Чернобыльская АЭС полностью обесточена

Из-за действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС на 9 марта полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. Это делает невозможными ремонтные работы и восстановление энергопитания.

Новость сообщила пресс-служба Укрэнерго. Специалисты наблюдают за ситуацией и обещают информировать обо всех изменениях.

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В результате враждебных действий российских кафиров полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Город Славутич также обесточен,

– говорится в сообщении.

МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга

Международное агентство по атомной энергии еще в ночь на 9 марта сообщило о потере связи с системами мониторинга на ЧАЭС.

Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля после жестких боев. Работников удерживают в заложниках.

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