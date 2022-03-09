Чернобыльская АЭС полностью обесточена
9 марта 2022 , 12:42Читати новину українською
Из-за действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС на 9 марта полностью обесточена. Боевые действия продолжаются. Это делает невозможными ремонтные работы и восстановление энергопитания.
Новость сообщила пресс-служба Укрэнерго. Специалисты наблюдают за ситуацией и обещают информировать обо всех изменениях.
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В результате враждебных действий российских кафиров полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Город Славутич также обесточен,
– говорится в сообщении.
МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга
- Международное агентство по атомной энергии еще в ночь на 9 марта сообщило о потере связи с системами мониторинга на ЧАЭС.
- Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля после жестких боев. Работников удерживают в заложниках.
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