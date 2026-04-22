Почему взорвалась ЧАЭС: что стало причиной Чернобыльской катастрофы и при чем здесь советский реактор

40 лет назад, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв во время ночного испытания. Пожар на разрушенном реакторе продолжался десять дней, а в атмосферу ушло большое количество радиоактивных веществ. Для Украины эта дата давно стала не только днем памяти о крупнейшей техногенной катастрофе, но и напоминанием о цене ошибок, умолчаний и спешки.

Официальная версия причин аварии сформировалась постепенно. Сначала советская комиссия возложила основную ответственность на персонал станции – мол, именно ошибки операторов и нарушения регламента во время эксперимента привели к взрыву. Уже позже, в частности после международных расследований, этот подход пересмотрели: в перечень причин добавили конструктивные особенности реактора, которые в определенных режимах могли резко повышать реактивность. В итоге официальное объяснение сегодня сводится к сочетанию человеческого фактора и несовершенства проекта РБМК, которые вместе создали неконтролируемую ситуацию.

Чернобыльский выброс не остановился у границ Украины. По оценке МАГАТЭ, загрязнение охватило примерно 150 тысяч квадратных километров в Беларуси, России и Украине, а радиоактивные вещества разнесло на большие расстояния; над Европой действительно прошло радиоактивное облако. Зона отчуждения вокруг станции охватывает радиус примерно 30 километров, и значительная ее часть до сих пор остается почти безлюдной.

Это место и через 36 лет после аварии снова стало зоной риска: в феврале 2022 года площадка ЧАЭС оказалась под контролем российских войск, а оккупация продолжалась до конца марта. А в феврале 2025 года в новый безопасный конфайнмент попал российский "Шахед".

24 Канал в рамках спецпроекта "Чернобыль. 40 лет катастрофы" поговорил с экспертами о том, что стало причиной Чернобыльской катастрофы, которая изменила отношение к ядерной энергетике не только в Украине, но и в мире.

Хронология аварии: когда взорвалась ЧАЭС?

В ночь на 26 апреля 1986 года, в 1:23 ночи, на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которая разрушила активную зону реактора и часть здания. На тот момент персонал проводил испытания в режиме, который должен был проверить, сможет ли турбина после остановки реактора еще некоторое время питать критически важное оборудование. После резкого роста мощности и поднятия температуры произошли два взрыва, а затем начался пожар, длившийся десять дней; именно он поднял в атмосферу огромный объем радиоактивных материалов.

Последствия стали видны не только возле станции. Уже 28 апреля повышенный радиационный фон зафиксировали в Швеции и Финляндии, а дальше следы выброса обнаруживали в других странах Европы и по всему северному полушарию. МАГАТЭ отмечает, что радиоактивные вещества, вынесенные ветром, задели Скандинавию и другие части континента, а продукты аварии были измерены во всех странах северного полушария.

Эвакуацию Припяти провели только через 36 часов после аварии. По данным МАГАТЭ, тогда полностью вывезли весь город с населением около 50 тысяч человек, а впоследствии из загрязненных территорий отселили еще 67 тысяч; в целом из-за катастрофы было переселено около 200 тысяч человек. Зона отчуждения сформировалась вокруг станции, но последствия выброса вышли далеко за ее пределы: загрязнение задело большие территории севера Украины, юга Беларуси и части России, а следы выпадения радионуклидов тянулись на сотни километров от площадки станции.

Справочно! РБМК – это реактор большой мощности канального типа, разработанный в СССР. Он использует графит как замедлитель нейтронов и воду как теплоноситель, а топливо в нем размещается в отдельных каналах, что позволяет перезагружать его без полной остановки. Такая конструкция давала экономические и производственные преимущества, но имела и слабые места: в частности, положительный паровой коэффициент реактивности, из-за которого в определенных условиях рост температуры мог ускорять ядерную реакцию. Часть этих проблем обнаружили уже во время эксплуатации и начали исправлять, но на момент аварии не все изменения были внедрены.



Где работали РБМК?

Чернобыльская АЭС (Украина). 4 энергоблока с РБМК-1000. После аварии 1986 года постепенно выведены из эксплуатации (последний – в 2000 году).

Ленинградская АЭС (Россия). Одна из первых станций с РБМК. Часть блоков уже закрыта, но некоторые модернизированные еще работают.

Курская АЭС (Россия). Также РБМК-1000. Часть блоков до сих пор в эксплуатации, постепенно заменяются новыми реакторами.

Смоленская АЭС (Россия). Три блока с РБМК, которые продолжают работать после модернизаций.

Игналинская АЭС (Литва). Два мощных блока РБМК-1500 (больше, чем в Чернобыле). Закрыты в 2004 и 2009 годах – это было условие вступления Литвы в ЕС.

После Чернобыля новых РБМК не строили за пределами СССР, а те, что остались вне России, постепенно закрыли. Сегодня этот тип реактора фактически остался только в России, где его модернизировали и продлили ресурс.



Почему катастрофа – это не одна причина?

Евгений Малый, кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества, в комментарии 24 Каналу предлагает смотреть на Чернобыль не через поиск одной "правильной" версии, а как на совпадение нескольких процессов, которые наложились в один момент. По его словам, говорить об альтернативных объяснениях некорректно – говорится о совокупности факторов, которые сработали одновременно.

Малый объясняет, что ключевым элементом был эксперимент, который давно планировали провести, но постоянно откладывали из-за потребности в электроэнергии.

Евгений Малый кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества Причина аварии – это совокупность многих различных факторов, которые случились одновременно. Там как раз должны были проводить эксперимент, но его переносили. Какие именно эксперименты хотели проводить? Стояла задача проверить, может ли турбина еще некоторое время производить электроэнергию после того, как отключится реактор.

По словам Малого, сама дата проведения эксперимента стала скорее стечением обстоятельств. Его провели в ночь на 26 апреля после очередного переноса – и именно в этот момент несколько факторов сошлись в одну критическую точку.

Во время теста мощность реактора начала резко расти, температура – подниматься до критических значений, после чего произошли взрывы. Отдельно ученый отмечает роль конструкции реактора: система аварийной защиты, которая должна была остановить реакцию, в конкретных условиях сработала иначе, чем ожидалось, и фактически простимулировала ее.



Евгений Малый кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества Во время этого эксперимента мощность реактора начала резко расти, температура поднялась до критических значений и случились два взрыва. Совпали такие факторы: недостаток конструкции реактора, умноженный на попытки выполнить любой ценой эксперимент, И умноженный на то, что вместо того, чтобы вовремя устранять недостатки, которые выявляли, их скрывали. То есть все скрывалось, замалчивалось.

Действительно ли эксперимент был ошибкой?

Александр Купный, эксперт по радиационной безопасности, объяснил 24 Каналу, что такие испытания проводили и раньше – в частности на других блоках ЧАЭС, но не всегда успешно. Их суть была довольно прагматична: проверить, сможет ли турбина после остановки реактора еще некоторое время производить электроэнергию, чтобы поддержать работу критических систем.

Александр Купный эксперт по радиационной безопасности Сами по себе эти испытания – это дополнительный элемент безопасности энергоблока. Точнее, не реактора, а именно блока. Когда пара реактор уже не производит в нужном количестве, турбина еще некоторое время вращается по инерции и производит определенное количество электроэнергии.

Речь идет прежде всего о питании главных циркуляционных насосов, которые обеспечивают циркуляцию воды в первом контуре. Проблема заключалась в том, что дизель-генераторы тогда запускались медленно – до 40 – 50 секунд, и этот промежуток нужно было перекрыть.

Купный добавляет, что такие испытания обычно проводили на новых энергоблоках – сразу после запуска. Почему этого не сделали на четвертом – он прямо говорит, что не знает, но считает это важной деталью.

По словам специалиста, РБМК вводили в эксплуатацию без постепенного наращивания мощности, как это делали с другими типами реакторов, например, ВВЭР. Только такой тип сейчас используется на украинских АЭС.

Александр Купный эксперт по радиационной безопасности РБМК запускали слишком быстро. Я всегда привожу пример ВВЭР: сначала был 280, потом 320, 440 мегаватт и только потом 1000. А РБМК сразу запустили на 1000 мегаватт, и уже на ходу начали проявляться недостатки, которые и начали исправлять

В результате значительную часть проблем приходилось решать уже во время работы реактора. В частности – в системе управления и защиты. Из-за большой высоты активной зоны стержни вводились сверху слишком долго, что создавало риски неравномерного энерговыделения. Поэтому впоследствии начали внедрять дополнительные стержни, которые вводятся снизу. На первых блоках этого не было. На четвертом – их уже подготовили, но установить не успели.

Купный отмечает, что если бы они уже были установлены, возможно, такой аварии и не произошло бы. Он также обращает внимание, что графитовые реакторы не являются уникальной советской историей. Купный вспоминает канадский вариант – с горизонтальной загрузкой топлива и возможностью работать на природном уране – чтобы показать: проблема была не в идее, а в реализации.

Александр Купный эксперт по радиационной безопасности В РБМК ошибка была в том, что его слишком быстро запустили в серию, поспешили. И только потом в конце концов начали исправлять проектные ошибки, совершенствовать его.

В версии Купного, катастрофа в Чернобыле – это не провал одного эксперимента, а результат того, что сложную систему запустили быстрее, чем успели довести до безопасного состояния.

Сейчас Чернобыльская катастрофа выглядит одним из этапов многолетнего сознательного и бессознательного издевательства России над Украиной. Эксперимент, конструкция реактора, темпы запуска, культура замалчивания – каждый из этих факторов в отдельности не обязательно приводит к катастрофе. Но вместе они сложились в ночь, когда система потеряла контроль. Вещей такого масштаба на аналогичных российских АЭС не происходило.

Спустя почти 40 лет Россия оккупировала Запорожскую АЭС, превратив ее в высокотехнологичный металлолом, в течение месяца оккупировала зону отчуждения и осенью и зимой регулярно атакует связанные с АЭС подстанции. Все это – элементы одной цепи, которая должна прекратиться.